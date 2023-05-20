Издевательство и сексуальное насилие над 11-летней девочкой: в Киевской области задержана группа подростков

Три девушки силой держали девочку, пока 16-летний парень совершал по ней действия сексуального характера и пытался изнасиловать.

В Киевской области полицейские задержали группу подростков по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Сексуальное и физическое насилие над 11-летней девочкой совершили в одном из сел Фастовского района Киевщины. Подростки пригласили пострадавшую в гости, употребляли спиртное, а затем прибегли к насилию над ребенком. Трое девушек от 14-17 лет унижали и избивали потерпевшую. Держали девочку, пока 16-летний подросток совершал насильственные действия. Издевательства снимал на мобильный 22-летний приятель одной из злоумышленниц", — сообщили в полиции.

После издевательств обидчики запретили девушке сообщать кому-нибудь о том, что с ней случилось. Угрожали ей совершением аналогичных действий.

Но 19 мая ребенок рассказал обо всем матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Медики и психологи оказывают девочке всю необходимую помощь.

Правоохранители провели неотложный обыск и собрали вещественные доказательства, свидетельствующие об изнасиловании ребенка.

Полицейские задержали всех злоумышленников и поместили в изолятор временного содержания.

Один из задержанных обидчиков 11-летней девочки / Фото: Полиция Киевской области

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении пяти лицам, четверо из которых несовершеннолетние, по факту совершения действий сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", — рассказали в Киевской областной. прокуратуре.

Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.

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