Издевательство и сексуальное насилие над 11-летней девочкой: в Киевской области задержана группа подростков

Три девушки силой держали девочку, пока 16-летний парень совершал по ней действия сексуального характера и пытался изнасиловать.
В Киевской области полицейские задержали группу подростков по подозрению в изнасиловании 11-летней девочки.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Сексуальное и физическое насилие над 11-летней девочкой совершили в одном из сел Фастовского района Киевщины. Подростки пригласили пострадавшую в гости, употребляли спиртное, а затем прибегли к насилию над ребенком. Трое девушек от 14-17 лет унижали и избивали потерпевшую. Держали девочку, пока 16-летний подросток совершал насильственные действия. Издевательства снимал на мобильный 22-летний приятель одной из злоумышленниц", — сообщили в полиции.
После издевательств обидчики запретили девушке сообщать кому-нибудь о том, что с ней случилось. Угрожали ей совершением аналогичных действий.
Но 19 мая ребенок рассказал обо всем матери, которая сразу же обратилась в полицию.
Медики и психологи оказывают девочке всю необходимую помощь.
Правоохранители провели неотложный обыск и собрали вещественные доказательства, свидетельствующие об изнасиловании ребенка.
Полицейские задержали всех злоумышленников и поместили в изолятор временного содержания.
"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Фастовской окружной прокуратуры сообщено о подозрении пяти лицам, четверо из которых несовершеннолетние, по факту совершения действий сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины)", — рассказали в Киевской областной. прокуратуре.
Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку, пока мать оставила ее у подруги.
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