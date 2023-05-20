Оккупанты совершили очередную воздушную атаку столицы: подробности

Есть повреждения в четырех районах города.
В ночь на субботу, 20 мая, захватчики 11-й раз за месяц атаковали Киев. Этой ночью россияне применили иранские дроны "Shahed". Все воздушные цели сбиты силами ПВО, но повреждения были зафиксированы в четырех районах столицы.
Об этом информирует Киевская городская военная администрация.
"По предварительной информации, были применены баражирующие боеприпасы "Shahed". Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены! (Окончательно о количестве и типе БпЛА проинформируют в сводках Генштаба и Воздушных сил", — говорится в сообщении.
Последствия падения обломков
- Днепровский район — пожар в жилом доме, который уже ликвидировали. Жертв нет;
- Дарницкий район — повреждены здание СТО и припаркованные автомобили;
- Печерский район – повреждение окон жилого дома;
- Соломенский район – повреждение дорожного покрытия и авто.
Информации о пострадавших пока нет.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области под Иванковом с нуля отстроили мост, который взорвали оккупанты. На его строительство понадобилось семь месяцев.
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