Оккупанты совершили очередную воздушную атаку столицы: подробности

В ночь на субботу, 20 мая, захватчики 11-й раз за месяц атаковали Киев. Этой ночью россияне применили иранские дроны "Shahed". Все воздушные цели сбиты силами ПВО, но повреждения были зафиксированы в четырех районах столицы.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

"По предварительной информации, были применены баражирующие боеприпасы "Shahed". Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены! (Окончательно о количестве и типе БпЛА проинформируют в сводках Генштаба и Воздушных сил", — говорится в сообщении.

Последствия падения обломков

Днепровский район — пожар в жилом доме, который уже ликвидировали. Жертв нет;

Дарницкий район — повреждены здание СТО и припаркованные автомобили;

Печерский район – повреждение окон жилого дома;

Соломенский район – повреждение дорожного покрытия и авто.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области под Иванковом с нуля отстроили мост, который взорвали оккупанты. На его строительство понадобилось семь месяцев.