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Чрезвычайники показали последствия ночной атаки БПЛА по Киеву (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Чрезвычайники показали последствия ночной атаки БПЛА по Киеву (фото)

Последствия атаки беспилотников по Киеву 20 мая / Фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 20 мая, враг совершил очередную атаку на Киев.

В результате вражеской атаки по Киеву 20 мая был поврежден 9-этажный жилой дом.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В одном из районов спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м. Предварительно обнаружено повреждение в 4 квартирах", — сообщили чрезвычайники.

К счастью, жертв и пострадавших в результате данных происшествий нет.

Последствия атаки беспилотников по Киеву 20 мая / © ГСЧС Украины
Последствия атаки беспилотников по Киеву 20 мая / Фото: ГСЧС Украины
Последствия атаки беспилотников по Киеву 20 мая / © ГСЧС Украины
Последствия атаки беспилотников по Киеву 20 мая / Фото: ГСЧС Украины

Напомним, после полуночи 20 мая российские оккупационные войска атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", направившимися на Киевщину. Все беспилотники были уничтожены.

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Дата публикации
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