Откройте для себя широкий ассортимент товаров в PRM

PRM предлагает уникальный ассортимент уличной моды премиум-класса, который сложно найти где-либо ещё в Западной Европе. Этот магазин выделяется на фоне других благодаря эксклюзивным коллекциям, которые сочетают роскошь и оригинальность. В PRM каждый товар рассказывает свою историю, превращая покупки в возможность выразить свою индивидуальность. Стратегическое партнерство между известными брендами Sneakerstudio и Answear.com с PRM расширяет границы традиционного шопинга, предоставляя покупателям доступ к последним новинкам мировых модных показов и редким коллекционным выпускам, которые удовлетворяют вкусы самых взыскательных ценителей моды.

В чем заключается философия магазина PRM?

Философия PRM заключается в создании уникального пространства, где каждый может открыть для себя свежие тенденции уличной моды и роскошь в неформальной обстановке. Интернет магазин стремится быть не просто магазином, а культурным феноменом который соединяет в себе стиль, искусство и индивидуальность. Подход PRM к моде основан на идее, что покупатели должны жить по своим правилам, выражая себя через одежду и аксессуары без компромиссов. Магазин PRM это место где можно ощутить душу модной авангардной культуры, совмещая популярное с подземным, классическое с экспериментальным

Эксклюзивная продукция PRM - что можно купить в магазине?

Магазин предлагает широкий выбор одежды, начиная от верхней одежды, идеальной для создания стильных и практичных образов в городских условиях, до спортивных комплектов, которые подойдут как для занятий спортом, так и для повседневной носки.

Магазин PRM также предлагает обширную коллекцию обуви — от элегантных ботинок до кроссовок последних моделей от ведущих мировых брендов. Эти модели обуви сочетают в себе последние инновации в области комфорта и стиля, что делает их идеальным выбором как для спортивных активностей, так и для повседневной носки.

Не стоит забывать и о широком ассортименте аксессуаров, который включает в себя все, от сумок и рюкзаков до шапок и солнцезащитных очков. Такие аксессуары не только практичны, но и способны добавить акцент в любой образ, подчеркивая индивидуальность их владельца.

Какие ключевые бренды и коллекции представлены?

В PRM представлены коллекции от ведущих мировых брендов, которые задают тон в современной моде.

Японский бренд Undercover вдохновлен творчеством Vivienne Westwood, в то время как Maison Mihara Yasuhiro сочетает моду и искусство. Matthew M. Williams в своем бренде 1017 ALYX 9SM переплетает авангард с человеческими эмоциями, создавая глубоко личные и выразительные образы.

Из Токио в PRM приходят такие бренды, как Needles, известные своими уникальными находками из иконического бутика, и Represent — британская роскошная уличная мода от братьев Хитон.

JW Anderson предлагает современную интерпретацию классики, в то время как Kenzo под руководством Nigo, основателя A Bathing Ape и Human Made, представляет новый взгляд на моду. Среди других ключевых брендов — эксклюзивные для региона французский бренд Drole de Monsieur и японский Neighborhood.