В Киеве в результате сильного ветра дерево упало и убило человека

В Киеве на Лукьяновке в результате сильного ветра дерево упало на человека.

Местные паблики пишут, что пешеход погиб.

Из-за сильного ветра в столице даже объявили первый уровень опасности – желтый. По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве дерево убило человека / Фото: из соцсетей

Напомним, в Киеве в микрорайоне Академгородок на улице Академика Доброхотова, 12 ветер повалил огромное дерево прямо на жилой пятиэтажный дом. Сильный грохот от падения дерева испугал жителей пятиэтажки, потому что перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога. Люди рассказывают, что испугались, потому что подумали, что в их дом попали обломки "шахеда".

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