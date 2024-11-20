Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве 11-летний парень упал с многоэтажки: полиция выясняет обстоятельства

В Киеве 11-летний парень упал с многоэтажки: полиция выясняет обстоятельства

Полиция

Событие произошло в Дарницком районе Киева.

В Киеве в результате падения с многоэтажки погиб 11-летний парень. Тело ребенка нашли прохожие, которые сразу обратились в полицию.

Об этом сообщила Национальная полиция Киева.

На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативные группы местной и Главной полиции, ювенальные полицейские, а также проводимый судебно-медицинским экспертом. Продолжается расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, в Ровенской области в пожаре погибли трое детей.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация