В Киеве 11-летний парень упал с многоэтажки: полиция выясняет обстоятельства

Событие произошло в Дарницком районе Киева.
В Киеве в результате падения с многоэтажки погиб 11-летний парень. Тело ребенка нашли прохожие, которые сразу обратились в полицию.
Об этом сообщила Национальная полиция Киева.
На место происшествия оперативно выехали следственно-оперативные группы местной и Главной полиции, ювенальные полицейские, а также проводимый судебно-медицинским экспертом. Продолжается расследование обстоятельств происшествия.
Напомним, в Ровенской области в пожаре погибли трое детей.
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