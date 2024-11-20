1000 дней полномасштабной войны: сколько малышей родилось в Киеве

С 24 февраля 2022 года в столице поженились 65 655 пар.

За 1 000 дней полномасштабного вторжения в Киеве родилось 52 214 младенцев и женились 65 655 пар.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По информации чиновника, от 24 февраля 2022 года в Киеве поженились 65 655 пар. Несмотря на воздушные тревоги и ракетные обстрелы в роддомах и хранилищах родилось 52 214 младенцев: 26 840 мальчиков и 25 374 девочки. Среди новорожденных – 933 двойни и семь троен.

"Уже 1000 дней страна-агрессор постоянно обстреливает территорию Украины из всех возможных видов вооружения – ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО. А украинцы борются за свою Независимость, Волю и Свободу! Наши ВСУ ежедневно защищают Родину от захватчиков. Медики спасают обстрелов – и военных, и гражданских – и помогают появиться на свет новым украинцам. должно делать все, что от него зависит! И каждый должен прилагать максимум усилий для приближения Победы!" – подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним, в Киеве появились новые блокпосты: проверяют документы и автомобили.

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