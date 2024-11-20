Обильный дождь, мокрый снег и гололедица: в Киеве в эту ночь синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды

Специалисты просят водителей быть осмотрительными на дорогах. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, призывают сделать это как можно скорее.

В ночь на 21 ноября в Киеве ожидается вероятное ухудшение погодных условий: значительный дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Дорожная техника готова к превентивной обработке улиц. Всего "Киевавтодор" к зимнему периоду подготовил 553 единицы специальной техники и необходимое количество посыпных и горюче-смазочных материалов.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

До начала осадков спецтехника выедет на исходные позиции в город и приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров посыпными материалами, отметили в КГГА.

Специалисты просят водителей быть осмотрительными на дорогах. А тех, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, призывают сделать это как можно скорее, чтобы не подвергать себя опасности и других участников дорожного движения.

Специалисты просят водителей быть осмотрительными на дорогах / Фото: КГГА

Напомним, в Киеве на Лукьяновке в результате сильного ветра дерево упало на пешехода, он погиб.

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