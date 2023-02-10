Обломки ракеты упали в одном из районов Киева

В Киевской области воздушную объявили тревогу в 08:27.

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги удалось сбить российскую ракету. Ее обломки повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул мэр.

Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киевской области и в Киеве прогремели взрывы. В частности, в области сообщили о работе ПВО.

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