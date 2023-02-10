Угроза ракетных ударов: в Киеве и двух областях применяют экстренные отключения света

Из-за угрозы ракетной атаки в пятницу, 10 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — отмечают в компании.

Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. Мониторинговые чаты сообщают об активности вражеской авиации. Есть угроза ракетного удара.

В ОК "Юг" отмечают, что агрессорка Россия после ослабления шторма вывела в Черное море три ракетоносителя. Один из них – подводный. Общий залп может составить 20 ракет "Калибр".

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