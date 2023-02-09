Ситуация сложная: поставщик электроэнергии сообщил о готовности к отключениям света

Некоторые участки сетей пока не могут передавать столь высокие объемы, поэтому пришлось вернуться к отключениям в некоторых районах.

Ситуация со светом в Киеве и Киевской области по-прежнему остается сложной. Следовательно, нужно быть готовыми к отключениям света.

Об этом написал гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодня лимиты для Киева были достаточно высокими, но коллегам все же пришлось отключаться", – отметил он.

Гендиректор объяснил причины отключения света.

"Укрэнерго" дает указания с лимитами на следующие сутки накануне вечером. Эти лимиты учитывают ряд факторов (общая нагрузка на сеть, потребление, погода и т.п.). Однако в течение дня эти факторы могут изменяться, так же изменяются и лимиты", – добавил Коваленко.

Также он отметил, что 8 февраля НЭК выделил для Киева ограничения на уровне 845 МВт на период с 00:00 до 10:00 и 1027 МВт с 15:00 до конца суток.

"То есть в период с 10:00 до 15:00 ограничения были такими, что по расчетам коллег позволяли не отключать по стабилизационному графику. Но из-за повышенного потребления в настоящее время возросла и нагрузка. Некоторые участки сетей пока не могут передавать такие высокие объемы", поэтому пришлось вернуться к отключениям в некоторых районах. Теперь понятно, на что следует обратить внимание, чтобы придать большей функциональности системе", — пояснил гендиректор.

Он добавил, что ситуация по снабжению электричеством все еще остается сложной.

"То, что мы сейчас со светом – это результат тяжелой работы. Об этом стоит помнить постоянно. Так же, как и быть готовыми к отключениям", – пояснил гендиректор YASNO.

Добавим, что в Киевской области 10 февраля будут производиться замеры мощности потребления электроэнергии.

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