В Киеве и области раздаются взрывы

В пятницу, 10 февраля, в Киевской области и в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы. В частности, в области сообщили о работе ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

"На Киевщине работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или безопасных местах. Сохраняйте информационную тишину и покой", — отмечают в ОВА.

К слову, о взрывах сообщили в Сети жители Броварщины. Корреспонденты ТСН слышали взрывы тоже. В частности, на Левом берегу.

В Киевской области с начала суток во второй раз объявили воздушную тревогу в 08:27. Она длится почти два часа.

Напомним, в Украине утром 10 февраля была объявлена масштабная воздушная тревога. О взрывах сообщается в нескольких населенных пунктах. В частности, в Одессе, Кривом Роге, Кременчугском районе.

Читайте также:

Украинское небо под защитой: Литва передает Украине 36 зенитных установок