Кличко обратился в правоохранительные органы проверить деятельность одного из департаментов КГГА из-за финнарушений

Об этом сообщается на персональном сайте Виталия Кличко.

«По результатам проверки и систематизации материалов Департамент [внутреннего финансового контроля и аудита КГГА] сделал Аудиторский отчет, в котором говорится об обнаруженных финансовых нарушениях в деятельности отдельных должностных лиц. И хотя они уже не работают на должностях, уверен, должны отвечать перед законом! Поэтому дал поручение направить отчет в правоохранительные органы для соответствующего реагирования», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева сообщил, что нарушения были обнаружены Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Он проверял деятельность Департамента информационно-коммуникационных технологий (ДИКТ), а также КП «Информатика», КП «Киевтелесервис» и КП ГИОЦ за период 2018-2020 годов. В то время ДИКТ возглавлял Юрий Назаров.