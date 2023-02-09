Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кличко обратился в правоохранительные органы проверить деятельность одного из департаментов КГГА из-за финнарушений

Дата публикации
Просмотры
86
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кличко обратился в правоохранительные органы проверить деятельность одного из департаментов КГГА из-за финнарушений

Фото: скриншот с видео

Мэр Киева Виталий Кличко поручил передать правоохранительным органам результаты аудита, который выявил финансовые нарушения в деятельности отдельных сотрудников Департамента информационно-коммуникационных технологий.

Об этом сообщается на персональном сайте Виталия Кличко.

«По результатам проверки и систематизации материалов Департамент [внутреннего финансового контроля и аудита КГГА] сделал Аудиторский отчет, в котором говорится об обнаруженных финансовых нарушениях в деятельности отдельных должностных лиц. И хотя они уже не работают на должностях, уверен, должны отвечать перед законом! Поэтому дал поручение направить отчет в правоохранительные органы для соответствующего реагирования», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева сообщил, что нарушения были обнаружены Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА. Он проверял деятельность Департамента информационно-коммуникационных технологий (ДИКТ), а также КП «Информатика», КП «Киевтелесервис» и КП ГИОЦ за период 2018-2020 годов. В то время ДИКТ возглавлял Юрий Назаров.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
86
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация