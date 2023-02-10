Уламки ракети впали в одному з районів Києва

На Київщині повітряну тривогу о 08:27.
У Києві під час масштабної повітряної тривоги вдалося збити російську ракету. Її уламки пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях", - наголосив мер.
Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. На Київщині та в Києві пролунали вибухи. Зокрема, в області повідомили про роботу ППО.
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