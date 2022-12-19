Ночная атака Shahed: Кличко прокомментировал взрывы в Киеве

На местах ударов работают медики и спасатели.
В результате взрывов, прогремевших в Киеве 19 декабря, предварительно, никто не пострадал.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegrame.
"Медики и спасатели еще работают на местах", — написал киевский глава.
Напомним, несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Кроме того, взрывы раздавались и в Киевской области. Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба подтвердил работу ПВО.
Всего было сбито 15 вражеских беспилотников "Shahed", которыми Россия атаковала Киев.
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