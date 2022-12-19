РФ ночью выпустила по Киеву более 20 беспилотников: сколько удалось сбить

В воздушном пространстве Киева во время очередного удара вражескими дронами было зафиксировано более 20 иранских БПЛА. Силы противовоздушной обороны уничтожили около 15-ти.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили около 15 человек.

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — отметил Попко.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о новой российской атаке иранскими дронами. Ночью Киевская городская военная администрация сообщила о 9 сбитых вражеских беспилотниках "Shahed".

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.