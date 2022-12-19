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Нічна атака "Shahed”: Кличко прокоментував вибухи у Києві

Автор
Тетяна ВеличкоТетяна Величко
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Нічна атака "Shahed”: Кличко прокоментував вибухи у Києві

Фото: Associated Press

На місцях ударів працюють медики та рятувальники.

В результаті вибухів, які пролунали у Києві 19 грудня, попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegrame.

"Медики та рятувальники ще працюють на місцях", - написав киїйський очільник. 

Нагадаємо, кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці. 

Крім того, вибухи лунали і у Київській області. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО. 

Всього було збито 9 збитих ворожих безпілотників "Shahed”, якими Росія атакувала Київщину. 

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Дата публікації
Перегляди
43
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