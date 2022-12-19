Нічна атака "Shahed”: Кличко прокоментував вибухи у Києві

На місцях ударів працюють медики та рятувальники.

В результаті вибухів, які пролунали у Києві 19 грудня, попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegrame.

"Медики та рятувальники ще працюють на місцях", - написав киїйський очільник.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Крім того, вибухи лунали і у Київській області. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО.

Всього було збито 9 збитих ворожих безпілотників "Shahed”, якими Росія атакувала Київщину.

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