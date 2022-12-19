Новая атака дронами по столице и Киевщине: что известно о преступном "подарке" РФ

ТСН.ua собрал все, что известно о новом нападении РФ.

Российские оккупанты ночью, 19 декабря, в очередной раз атаковали Украину своими беспилотниками.

ТСН.ua собрал все, что известно о новом нападении РФ на данный момент.

Первые беспилотники россияне начали запускать вечером, 18 декабря. Об атаке вражеских дронов и их сбитии сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Тогда сообщалось о трех сбитых иранских "мопедах" на Юге.

После полуночи сообщалось, что иранские дроны двигаются с Юга в сторону столицы. Взрывы ПВО были слышны в Днепропетровской и Черкасской областях.

Около 02:00 в Сети сообщили о взрывах в Киевской области. Работу ПВО в Киевской области подтвердил и председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В 04.45 Киевская городская военная администрация сообщила о 9 сбитых вражеских беспилотниках "Shahed".

В 05:02 в Киеве, по предварительной информации – на правом берегу – раздался мощный взрыв.

Через 15 минут был объявлен отбой воздушной тревоги, но ненадолго. Уже в 5:25 в Киеве была снова объявлена воздушная тревога, после того как предыдущая продолжалась более трех часов. Столицу снова атаковали вражеские беспилотники.

В 05:52 во второй раз был объявлен отбой воздушной тревоги в Киеве.

Пока что официальной информации о последствиях "прилетов" нет. В Сети сообщали о "прилете" в Обухове, однако эта информация пока не подтверждена.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Подробности он пообещал сообщить позже.

ТСН продолжает внимательно следить за ситуацией.

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