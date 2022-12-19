Удар дронами по Киевщине: что известно о пострадавших и разрушениях

Пока известно о трех пострадавших, один человек – в тяжелом состоянии.

В Киевской области в результате очередной массированной атаки России иранскими дронами поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его информации, известно о трех пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.

"Всем оказывается необходимая помощь. На местах работают экстренные службы и представители органов местного самоуправления, чтобы оценить разрушение и как можно быстрее начать работу по восстановлению", — заверил Кулеба.

Кроме того, в регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах.



"В некоторых общинах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением. Коммунальные службы и энергетики работают в усиленном режиме, приоритет – восстановление воды и тепла", — подытожил глава ОВА.

Что известно о взрывах в Киеве 19 декабря

Напомним, российские оккупанты ночью, 19 декабря, в очередной раз атаковали столицу и Киевскую область своими беспилотниками.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

В общей сложности РФ ночью выпустила по Киеву более 20 беспилотников. ПВО уничтожили около 15. Однако оккупанты сумели попасть в объект критической инфраструктуры столицы.