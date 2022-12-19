Новая атака дронами по Киеву: где раздались взрывы

Все службы трудятся на местах.

Российские оккупанты ночью, 19 декабря, в очередной раз атаковали Киев своими беспилотниками, в результате чего раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы работают на местах. Детальнее - позже", — отметил он.

Напомним, что ночью, 19 декабря, россияне снова нанесли удар по Украине своими "шахидами". ТСН.ua собрал все, что известно о новом нападении РФ. Ранее Киевская городская военная администрация сообщила о 9 сбитых вражеских беспилотниках "Shahed".