Ночная атака на Киев: ПВО сбила 23 воздушных целей

По предварительной информации, потерпевших нет.

В новогоднюю ночь, 1 января, во время массированного удара РФ по Киеву, над столицей были сбиты 23 воздушных цели.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По состоянию на 02:50 1 января, воздушная тревога в Киеве продолжается.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Киеве и области в новогоднюю ночь во время тревоги раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль. Полиция просит киевлян сообщать о пролетах "шахидов".

Читайте также: