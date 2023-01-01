Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака на Киев: ПВО сбила 23 воздушных целей

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
6244
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночная атака на Киев: ПВО сбила 23 воздушных целей

Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, потерпевших нет.

В новогоднюю ночь, 1 января, во время массированного удара РФ по Киеву, над столицей были сбиты 23 воздушных цели.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По состоянию на 02:50 1 января, воздушная тревога в Киеве продолжается.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Киеве и области в новогоднюю ночь во время тревоги раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль. Полиция просит киевлян сообщать о пролетах "шахидов".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
6244
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация