В Новогоднюю ночь в Киеве неизвестные устроили салюты, несмотря на запрет

В новогоднюю ночь в Киеве неизвестные запускали салюты, несмотря на запрет на использование какой-либо пиротехники во время военного положения.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Реальный Киев".

В сообщении указывается, что салюты запускали в разных районах столицы.

"Полиция очень быстро реагирует, кто эту ночь проведет уже не за новогодним столом", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Варшава отказывается от новогодних празднований в знак солидарности с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что Президент в новогоднем обращении заявил, что мир не лишился мира — Россия его разрушила.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.