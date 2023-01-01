Нічна атака на Київ: ППО збила 23 повітряні цілі

За попередньою інформацією, потерпілих немає.

У новорічну ніч, 1 січня, під час масованого удару РФ по Києву, над столицею було збито 23 повітряні цілі.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"В Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині. Потерпілих немає", - йдетьс в повідомленнію

Станом на 02.50 1 січня, повітряна тривога у Києві триває.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре атакували Україну. У Києві та області в новорічну ніч під час тривоги пролунали вибухи. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль. Поліція просить киян повідомляти про прольоти "шахідів".

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