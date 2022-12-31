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Киев и Киевская область: ДТЭК сообщил, что экстренные отключения отменяются

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Киев и Киевская область: ДТЭК сообщил, что экстренные отключения отменяются

Фото: Associated Press

В Новый год столица и Киевская область будут со светом, если не будет новых вражеских атак.

В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения.

Об этом сообщил ДТЭК в Telegram.

Возвращаемся к нашим утренним пожеланиям к праздникам. Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом, если не будет вражеских атак", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Киевском метрополитене сообщили, что движение по красной линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" возобновлено. Обломков и повреждений на путях метрополитена не обнаружено. 

Киевский метрополитен работает в обычном режиме.

Напомним, в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым — медики оказали помощь на месте.

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Дата публикации
Просмотры
146
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