Киев и Киевская область: ДТЭК сообщил, что экстренные отключения отменяются

В Новый год столица и Киевская область будут со светом, если не будет новых вражеских атак.
В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения.
Об этом сообщил ДТЭК в Telegram.
Возвращаемся к нашим утренним пожеланиям к праздникам. Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом, если не будет вражеских атак", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Киевском метрополитене сообщили, что движение по красной линии метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" возобновлено. Обломков и повреждений на путях метрополитена не обнаружено.
Киевский метрополитен работает в обычном режиме.
Напомним, в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым — медики оказали помощь на месте.
Читайте также: