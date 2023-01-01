Атака на Киев в новогоднюю ночь: полиция просит сообщать о пролетах "шахидов"

Киевлян, которые видят или слышат воздушные объекты, просят сразу уведомлять спецлинию "102"

В новогоднюю ночь, 1 января, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев иранскими "мопедами".

Нацполиция призвала граждан сообщать о пролетах "шахидов" после очередной воздушной атаки.

"Вражеские ракеты над районами Киевщины. Работает ПВО. Прошу всех граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги и оставаться в укрытиях. Угроза воздушной атаки продолжается. Если видите или слышите воздушные объекты сразу сообщайте на спецлинию "102", — подчеркнул глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. В Киеве и области в новогоднюю ночь во время тревоги раздались взрывы. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль