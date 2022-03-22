Называл себя монахом: в Киеве задержали российского информатора

Называл себя монахом: в Киеве задержали российского информатора

Предателя задержали на одной из станций метро.

Правоохранители Киева задержали в столичной подземке 41-летнего российского информатора. Он назывался монахом одного из храмов и передавал оккупантам секретную информацию.

Задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины, пропагандировал идеи «русского мира» и сотрудничал с врагом, передавая важную информацию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В его доме изъяли доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины.

"Кроме того, в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами россии с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и т.д.", — говорится в сообщении.

Задержанный полицейский был передан работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, в Днепропетровской области задержаны восемь подозрительных лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со страной-агрессором.

Читайте также: