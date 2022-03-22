Називав себе монахом: у Києві затримали російського інформатора

Називав себе монахом: у Києві затримали російського інформатора

Зрадника затримали на одній зі станцій метро.

Правоохоронці Києва затримали у столичній підземці 41-річного російського інформатора. Він називався монахом одного із храмів та передавав окупантам секретну інформацію.

Затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї «руського міра» та співпрацював із ворогом, передаючи важливу інформацію.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У його помешканні вилучили речові докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України.

"Крім того, в телефоні підозрюваного є переписки із абонентами росії із закликами до знищення українців, фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо", - йдеться у повідомленні.

Затриманого поліцейські передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області затримали вісьмох підозрілих осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором.

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