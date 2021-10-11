Нардепу Вирастюку угрожали убийством

Злоумышленника полиция задержала, ему грозит ограничение свободы до двух лет.

Народного депутата Украины угрожали убить, сообщает полиция Киева.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет о нардепе от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

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"Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника", — рассказали в полиции.

Полицейские установили, что нарушитель находится в городе Николаев. Поэтому эту информацию столичные правоохранители передали коллегам из Николаева, которые доставили его для дачи объяснений в отдел полиции. Выяснили, злоумышленником оказался уроженец Николаева, 2002 года рождения. Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины — угроза убийством. Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении.

Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.

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