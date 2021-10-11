В Киеве задержана группа лиц, вербовавшая ветеранов АТО воевать в Сирии

Вербовкой занимался 27-летний киевлянин, который привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов.
В Киеве сотрудники СБУ разоблачили и задержали группу лиц, которые вербовали ветеранов АТО воевать в Сирии.
Установлено, что вербовкой занимался 27-летний киевлянин. Он привлек еще двух жителей Киевской области и вместе они искали подготовленных воинов по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали денежное вознаграждение в размере от 5 до 10 тысяч долларов США в месяц.
Целями для привлечения злоумышленники выбирали лиц из числа спортсменов, военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО или с любым другим боевым опытом обращения с оружием.
Во время обысков по месту жительства у злоумышленников изъяли:
- мобильные телефоны;
- сим-карты;
- компьютерную технику;
- флэш-носители;
- банковские карточки.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, за десять лет войны в Сирии погибли более 350 тысяч человек.