В Киеве открылся новый шоурум ROMANOVA Designer Knitwear: бренд эксклюзивной вязаной одежды

Дизайнеры одежды разрушают стереотипы о вязаная одежда.

В самом центре Киева — на улице Олеся Гончара, 38а, открылся новый шоурум ROMANOVA Designer Knitwear — бренд оригинальной украинской вязаной одежды.

Уже 9 октября двери шоурума открыты для всех желающих прикупить для себя теплые вещи. Впрочем, для этого необходимо предварительно записаться — сообщается на странице бренда в Facebook.

ROMANOVA Designer Knitwear — крафтовый бизнес. С самого своего начала, в 2018 году, он был основан на семейных традициях. Дизайнеры бренда — Надежда и Татьяна Бурбелы — назвались в честь прабабушки — Надежды Романовой. Женщина была талантливой рукодельницей и привила дизайнерам любовь к ручному труду.

Очень быстро бренду удалось вырасти до уровня фэшн: вещи бренда стали настоящим открытием Ukrainian Fasion Week зимой 2019-го.

ROMANOVA Designer Knitwear производит вязаные изделия для женщин и мужчин в двух линейках: эксклюзивные изделия ручной работы и сезонные дропы. Предпочтение все отдают ручной работе — 70% коллекции ROMANOVA Designer Knitwear именно такая.

Дизайнеры делают ставку на качество материалов, поэтому в своих изделиях используется фурнитура и пряжа премиум-класса. Кроме того, изделия известны оригинальным дизайном, который разрушает стереотип о том, вязаная одежда уместен только для холодного сезона.

Миссия бренда — трансформировать отношение к вязаной одежде, которая до сих пор нередко ассоциируется с "бабушкиными" свитерами, транслировать культ вязаной одежды как внесезонные и соответствующей трендам.

"Многие изделия, представленные в наших коллекциях, создаются в одном экземпляре и почти никогда не повторяются. Наши модели ручной работы — всегда эксклюзивные, подчеркивают индивидуальность наших клиентов, характер, позволяют им выигрышно выделяться и чувствовать себя максимально комфортно. При этом мы всегда стараемся сочетать в своих коллекциях самые разнообразные стили и направления: классика, романтика, авангард, стрит-стайл, гранж — каждый найдет себе модель по душе", — рассказывает о бренде ROMANOVA соучредитель Надежда Бурбела.

Уже полюбили одежду телеведущие Маричка Падалко и Анна Панова, писательница и певица Ирэна Карпа, известные общественные деятели и политики.

ROMANOVA Designer Knitwear (3 фото)

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