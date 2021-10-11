В Киеве полицейские обнаружили в заброшенном помещении 4-месячную девочку: фото

Младенца забрали в медицинское учреждение.

В Киеве полицейские обнаружили в заброшенном помещении 4-месячную девочку.

Младенца забрали в медицинское учреждение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Вместе с ребенком была мать навеселе и двое мужчин. Ребенок вместо кроватки спал в детской коляске. Ювенальные инспекторы предложили матери ребенка временное пристанище для дальнейшего поиска другого жилья, но она категорически отказалась.

"В полицию Киева позвонила жительница Голосеевского района и сообщила, что на улице Академика Заболотного во время прогулки с собакой заметила в заброшенной постройке коляску с ребенком, а также двух неизвестных мужчин и женщину навеселе. Оперативный дежурный немедленно сориентировал на вызов наряд патрульной полиции и ювенальных полицейских", — говорится в сообщении полиции.

По словам инспектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Лилии Кордяк, правоохранители обнаружили в помещении женщину в состоянии алкогольного опьянения с двумя мужчинами, а рядом стояла коляска с маленьким ребенком.

"Помещение, где поселилась мать с малышом, нельзя назвать местом жительства. Мы предлагали женщине временное помещение с надлежащими условиями, чтобы она могла найти себе жилье или вернуться к родственникам в Одесскую область, но женщина категорически отказалась. Поэтому мы безотлагательно вызвали скорую и сообщили о происшествии сотрудникам районной службы по делам детей и семьи, чтобы изъять девочку, осмотреть ее и поместить в больницу", — рассказала Кордяк.

Сейчас ребенок находится в учреждении здравоохранения. По словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

На мать правоохранители составили протокол по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

"Чтобы забрать 4-месячного ребенка, мать должна улучшить условия проживания. Если этого не произойдет, служба по делам детей и семьи будет принимать соответствующее закону решение", — добавила капитан полиции Лилия Кордяк.

Напомним, в Киевской области пропала 16-летняя девочка.

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