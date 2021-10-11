Нардепу Вірастюку погрожували вбивством

Зловмисника поліція затримала, йому загрожує обмеження волі до двох років.

Народного депутата України погрожували вбити, повідомляє поліція Києва.

Як пише РБК-Україна з посиланням на правоохоронні органи, йдеться про нардепа від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка.

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"Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація про те, що народному депутату України надійшов телефонний дзвінок із погрозами. Правоохоронці зареєстрували подію та негайно розпочали пошуки зловмисника", - розповіли у поліції.

Поліцейські встановили, що порушник перебуває у місті Миколаїв. Тож цю інформацію столичні правоохоронці передали колегам із Миколаївщини, які доставили його для надання пояснень до відділу поліції. З'ясували, зловмисником виявився уродженець Миколаївщини, 2002 року народження. Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини цього вчинку.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством. Вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру.

Йому загрожує обмеження волі до двох років. Тривають слідчі дії.

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