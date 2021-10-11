У Києві суд обрав новий запобіжний захід водію Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку

У Києві суд обрав новий запобіжний захід водію Hummer, який на смерть збив 10-річну дівчинку

Суд вже понад 3 роки не може оголосити вирок підозрюваному в смертельній ДТП.

Печерський районний суд м. Києва в понеділок, 11 жовтня, обрав новий запобіжний захід водію автомобіля Hummer, який на бульварі Лесі Українки у 2018 році на смерть збив 10-річну дівчинку та тікав від копів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як зазначається Печерський районний суд столиці, задовольнивши клопотання прокурора, застосував до чоловіка безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 грудня 2021 року.

Відзначимо, що підозрюваний у смертельній ДТП у Києві Кирило Островський на початку жовтня вийшов із СІЗО, оскільки суддя не встигла обрати йому запобіжний захід в необхідний термін. Цьому сприяли також дії його адвокатів.

Нагадаємо, Кирило Островський, 1995 року народження, — колишній боксер, власник і директор київської фірми Fit&Sweet. 25 липня 2018 року він на пішохідному переході на бульварі Лесі Українки збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу разом із матір’ю на зелене світло. Островський на своєму Hummer проїхав ще кілька десятків метрів, намагаючись втекти. Водій чинив опір поліції під час затримання. Крім того, він відмовився здавати тест на вміст алкоголю та наркотиків у крові.

Постраждала дівчинка померла у кареті швидкої.

Від 2018 року Островському кожні два місяці продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але вирок так і не було винесено.

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