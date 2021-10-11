У Києві відкрився новий шоурум ROMANOVA Designer Knitwear: бренд ексклюзивного в'язаного одягу

Дизайнерки одягу руйнують стереотипи про в'язаний одяг.

У самому центрі Києва - на вулиці Олеся Гончара, 38а, відкрився новий шоурум ROMANOVA Designer Knitwear - бренд оригінального українського в'язаного одягу.

Вже 9 жовтня двері шоурума відкриті для всіх охочих прикупити для себе теплі речі. Утім, для цього необхідно попередньо записатися - повідомляють на сторінці бренду в Facebook.

ROMANOVA Designer Knitwear - крафтовий бізнес. Від самого свого початку, у 2018 році, він був заснований на сімейних традиціях. Дизайнерки бренду - Надія і Тетяна Бурбели - назвалися на честь прабабусі - Надії Романової. Жінка була талановитою рукодільницею і прищепила дизайнеракам любов до ручної праці.

Дуже швидко бренду вдалося вирости до рівня фешн: речі бренду стали справжнім відкриттям Ukrainian Fasion Week взимку 2019-го.

ROMANOVA Designer Knitwear виробляє в'язані вироби для жінок і чоловіків в двох лінійках: ексклюзивні вироби ручної роботи і сезонні дропи. Перевагу все віддають речній роботі - 70% колекці ROMANOVA Designer Knitwear саме така.

Дизайнери роблять ставку на якість матеріалів, тому у своїх виробах використовується фурнітура і пряжа преміум-класу. Крім того, вироби відомі оригінальним дизайном, який руйнує стереотип про те, в'язаний одяг доречний тільки для холодного сезону.

Місія бренду - трансформувати ставлення до в'язаного одягу, який досі нерідко асоціюється з "бабусиними" светрами, транслювати культ в'язаного одягу як позасезонного і відповідної трендам.

"Багато виробів, представлені в наших колекціях, створюються в одному екземплярі і майже ніколи не повторюються. Наші моделі ручної роботи - завжди ексклюзивні, підкреслюють індивідуальність наших клієнтів, характер, дозволяють їм виграшно виділятися і відчувати себе максимально комфортно. При цьому, ми завжди намагаємося поєднувати в своїх колекціях найрізноманітніші стилі та напрямки: класика, романтика, авангард, стріт-стайл, гранж - кожен знайде собі модель до душі", - розповідає про бренд ROMANOVA співзасновниця Надія Бурбела.

Вже вподобали одяг телеведучі Марічка Падалко і Анна Панова, письменниця і співачка Ірена Карпа, відомі громадські діячі і політики.

ROMANOVA Designer Knitwear (3 фото)

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