У Києві затримано групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії

Вербуванням займався 27-річний киянин, який залучив ще двох мешканців Київщини і разом вони шукали підготовлених воїнів.
У Києві співробітники СБУ викрили та затримали групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії.
Встановлено, що вербуванням займався 27-річний киянин. Він залучив ще двох мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.
Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.
Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:
- мобільні телефони;
- сім-карти;
- комп’ютерну техніку;
- флеш-носії;
- банківські картки.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.
Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, за десять років війни у Сирії загинуло понад 350 тисяч людей.