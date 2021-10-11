У Києві затримано групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії

У Києві затримано групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії

Вербуванням займався 27-річний киянин, який залучив ще двох мешканців Київщини і разом вони шукали підготовлених воїнів.

У Києві співробітники СБУ викрили та затримали групу осіб, які вербували ветеранів АТО воювати в Сирії.

Встановлено, що вербуванням займався 27-річний киянин. Він залучив ще двох мешканців Київської області і разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.

Також читайте Нерозпізнаний літак атакував базу проіранських ополченців в Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.

Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.

Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:

мобільні телефони;

сім-карти;

комп’ютерну техніку;

флеш-носії;

банківські картки.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, за десять років війни у Сирії загинуло понад 350 тисяч людей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання