У Києві поліцейські виявили у занедбаному приміщенні 4-місячну дівчинку: фото

Немовля влаштували до медичного закладу.

У Києві поліцейські виявили у занедбаному приміщенні 4-місячну дівчинку.

Немовля влаштували до медичного закладу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Разом із дитиною була мати напідпитку та двоє чоловіків. Дитина замість ліжечка спала у дитячому візочку. Ювенальні інспектори запропонували матері дитини тимчасовий притулок для подальшого пошуку іншого житла, але вона категорично відмовилася.

"До поліції Києва зателефонувала мешканка Голосіївського району та повідомила, що на вулиці Академіка Заболотного під час прогулянки з собакою помітила у занедбаній споруді візочок із дитиною, а також двох невідомих чоловіків та жінку напідпитку. Оперативний черговий негайно зорієнтував на виклик наряд патрульної поліції та ювенальних поліцейських", - йдеться у повідомленні поліції.

За словами інспектора ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Лілії Кордяк, правоохоронці виявили у помешканні жінку у стані алкогольного сп’яніння з двома чоловіками, а поруч стояв візочок із маленькою дитиною.

"Приміщення, де оселилася мати з малечею, не можна назвати місцем проживання. Ми пропонували жінці тимчасовий притулок із належними умовами, аби вона могла знайти собі житло чи повернутися до родичів в Одеську область, але жінка категорично відмовилась. Тож ми невідкладно викликали швидку і повідомили про подію співробітникам районної служби у справах дітей та сім’ї, аби вилучити дівчинку, оглянути її та помістити до лікарні", - розповіла Кордяк.

Нині дитина перебуває у закладі охорони здоров’я. Зі слів лікарів, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

На матір правоохоронці склали протокол за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

"Аби забрати 4-місячну дитину, мати повинна покращити умови проживання. Якщо цього не відбудеться, служба у справах дітей та сім’ї прийматиме відповідне до закону рішення", - додала капітан поліції Лілія Кордяк.

Нагадаємо, у Київській області зникла 16-річна дівчинка.

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