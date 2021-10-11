В Киеве суд избрал новую меру пресечения водителю Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку

Суд уже более 3 лет не может объявить приговор подозреваемому в смертельном ДТП.

Печерский районный суд г. Киева в понедельник, 11 октября, избрал новую меру пресечения водителю автомобиля Hummer, который на бульваре Леси Украинки в 2018 году насмерть сбил 10-летнюю девочку и бежал от копов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как отмечается Печерский районный суд столицы, удовлетворив ходатайство прокурора, применил к мужчине безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 декабря 2021 года.

Отметим, что подозреваемый в смертельном ДТП в Киеве Кирилл Островский в начале октября вышел из СИЗО, поскольку судья не успела избрать ему меру пресечения в необходимый срок. Этому способствовали также действия его адвокатов.

Напомним, Кирилл Островский, 1995 года рождения, — бывший боксер, владелец и директор киевской фирмы Fit & Sweet. 25 июля 2018 он на пешеходном переходе на бульваре Леси Украинки сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с матерью на зеленый свет. Островский на своем Hummer проехал еще несколько десятков метров, пытаясь убежать. Водитель оказал сопротивление полиции при задержании. Кроме того, он отказался сдавать тест на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

Пострадавшая девочка умерла в карете скорой помощи.

От 2018 Островскому каждые два месяца продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей, но приговор так и не был вынесен.

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