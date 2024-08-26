На Киев продолжается атака российских беспилотников: летят с разных направлений — КОВА

По последним данным, в Киеве без разрушений и пострадавших.

В Киеве по состоянию на 12:35 тревога длится более шести с половиной часов. Россия атакует столицу ударными беспилотниками с разных направлений.

Об этом сообщает КОВА.

"Прямо сейчас идет атака на Киев ударных БпЛА с разных направлений. Воины ПВО с ночи уже уничтожили в общей сложности примерно полтора десятка вражеских беспилотников, следовавших на столицу. Воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 6 часов. По информации оперативной сводки, на эту минуту — в Киеве без разрушений и пострадавших Но из-за ракетной атаки Укрэнерго распорядилось ввести экстренные отключения света. Возникли проблемы с электроснабжением во многих районах столицы", — говорится в сообщении.

Поэтому начальник КОВА Сергей Попко выдал распоряжение по развертыванию в Киеву всех "Пунктів незламності".

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Последствия мощной атаки 26 августа

По данным местных властей, крылатые ракеты заходили в Киев плотными группами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить полтора десятка ракет.

"На Киев крылатые ракеты заходили после сложных маневров, очень плотными группами по разным направлениям. Во время атаки этих крылатых ракет враг выпустил в направлении столицы подряд несколько баллистических ракет, в том числе и аэробаллистический "Кинжал". Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены примерно полтора десятка ракет", — добавили власти.

Напомним, в Киевской области есть повреждения инфраструктурных объектов и частных домов в результате российской атаки.

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