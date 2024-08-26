На Київ триває атака російських безпілотників: летять із різних напрямків - КОВА

За останньою інформацією, в Києві без руйнувань та потерпілих.

У Києві станом на 12:35 тривога триває понад 6 із половиною годин. Росія атакує столицю ударними безпілотниками із різних напрямків.

Про це повідомляє КОВА.

"Прямо зараз триває атака на Київ ударних БпЛА з різних напрямків. Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин. За інформацію оперативного зведення, на цю хвилину – в Києві без руйнувань та потерпілих. Але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці", - йдеться у повідомленні.

Тому, начальник КОВА Сергій Попк видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх "Пунктів Незламності".

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Наслідки потужної атаки 26 серпня

За даними місцевої влади, крилаті ракети заходили на Київ щільними групами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити півтора десятка ракет.

"На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет, ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних рекет, в тому числі і аеробалістичний "Кинджал". Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет", - додала влада.

Нагадаємо, у Київській області є пошкодження інфраструктурних об’єктів та приватних будинків унаслідок російської атаки.

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