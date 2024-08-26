Массированная атака на Киевщину: где произошли "прилеты" и какие последствия

В частности, в четырех районах зафиксированы повреждения частных домов.

В Киевской области есть повреждения инфраструктурных объектов и частных домов в результате российской атаки. Ранен один человек.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Российские войска целые ночь и утро атаковали Киевскую область ракетами и ударными дронами.

"Есть повреждения инфраструктурных объектов. Уже есть информация о раненом человеке. Он доставлен в одно из районных медучреждений, предоставляется необходимая помощь", – заявил Кравченко.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в четырех районах зафиксированы повреждения частных домов. Детали об этом глава ОВА пообещал сообщить впоследствии.

Кравченко отметил, что в Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения света. Начальник ОВА поручил районам и громадам оперативно начать работу "Пунктов незламности", чтобы людям было где подзарядить телефоны.

"Все оперативные службы работают на местах. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет", – призвал Кравченко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате массированной атаки РФ 26 августа пострадали 15 областей Украины. Враг целился по энергетической инфраструктуре.

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