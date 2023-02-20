МИД анонсировал визит важного гостя в Киев

Министерство иностранных дел сообщило, что в Киеве ожидается визит кого-то из "главных" западных партнеров Украины. Однако, кого именно ожидают, в ведомстве пока не говорят.

Об этом сказал замминистра иностранных дел Андрей Мельник в эфире национального марафона новостей.

"Давайте мы пока сохраним эту интригу и не будем забегать вперед. Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, все же удастся. Ведь для нас важно, что накануне первой годовщины агрессии, крупномасштабной агрессии, мы ощутим и увидим не только поддержку на словах, не только солидарность, но и еще большую помощь и также присутствие наших важных, главных партнеров в Киеве", - сказал он.

Ранее стало известно, что в Украину сегодня, 20 февраля, прибыла израильская парламентская делегация. Депутаты уже находятся в Киеве.

Кроме того, в центре столицы перекрыто движение. В Сети предположили, что прибудет президент США Джо Байден. Больше подробностей читайте в нашей новости.

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