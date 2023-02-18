Отключение света 19 февраля: в Киеве и области возможны отключения света по графику

Причина вероятных отключений света – ремонт сетей в Киеве и области.

В воскресенье, 19 февраля, в Киеве и области возможны отключения света по графику.

Об этом сообщает Киевская городская военная админастрация (КМВА) и ДТЭК.

"На завтра "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Сообщают в ДТЭК. Однако в столице возможны отключения. Причина — ремонт сетей в Киеве", — говорится в сообщении.

Между тем, ДТЭК информирует, что "Укрэнерго" не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для Днепропетровской области, что позволяет не отключать свет в регионе. Что касается Одесской области, то из-за сетевых ограничений продолжают действовать стабилизационные отключения.

Напомним, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, самые тяжелые времена с электроэнергией прошли, однако "расслабляться не стоит".

Свет не будут выключать: "Укрэнерго" о производстве достаточного количества электричества

Читайте также: