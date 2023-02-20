МЗС анонсувало візит важливого гостя до Києва

Міністерство закордонних справ повідомило, що у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України. однак, кого саме очікують, у відомстві поки не кажуть.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі національного марафону новин.

"Давайте ми поки збережемо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться. Адже для нас важливо, що напередодні перших роковин агресії, великомасштабної агресії, ми відчуємо і побачмо не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві", - сказав він.

Раніше стало відомо, що до України сьогодні, 20 лютого прибула ізраїльська парламентська делегація. Депутати вже перебувають у Києві.

Крім того, у центрі столиці перекрито рух. У Мережі припустили, що прибуде президент США Джо Байден. Більше подробиць читайте у нашій новині.

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