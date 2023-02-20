Стало известно, делегация какой страны прибыла в Киев с визитом: фото

Посол Украины в Израиле объяснил причину прибытия в Киев израильской делегации.
Сегодня, 20 февраля, в Киев прибыла израильская парламентская делегация.
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Единые новости".
"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой Комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном", — сказал Корнийчук.
По словам посла, визит делегации кнессета в Украину через несколько дней после визита главы МИД Израиля Эли Коэна свидетельствует о том, что в израильском политикуме "услышали американских коллег, не удовлетворенных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной".
"Они прислушались в определенной степени. И следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину. Поэтому медлить больше, пожалуй, нельзя", — сказал Корнийчук.
Напомним, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля посетил Киев.
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