Стало известно, делегация какой страны прибыла в Киев с визитом: фото

Сегодня, 20 февраля, в Киев прибыла израильская парламентская делегация.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сегодня в Киеве находится израильская парламентская делегация во главе с главой Комитета обороны и международной политики Юлием Эдельштейном", — сказал Корнийчук.

По словам посла, визит делегации кнессета в Украину через несколько дней после визита главы МИД Израиля Эли Коэна свидетельствует о том, что в израильском политикуме "услышали американских коллег, не удовлетворенных уровнем сотрудничества Израиля с Украиной".

"Они прислушались в определенной степени. И следует помнить, что израильское общество достаточно активно поддерживает Украину. Поэтому медлить больше, пожалуй, нельзя", — сказал Корнийчук.

Напомним, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля посетил Киев.

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