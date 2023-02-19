Летели на BMW 160 км/ч: в Киеве разразился скандал из-за драки супругов с патрульными (видео)

Правонарушитель совершил нападение на полицейского и в дальнейшем оказывал противодействие задержанию и нанес телесные повреждения патрульному.

В Киеве супруги на BMW мчались со скоростью 160 км/ч, когда их остановили патрульные. Мужчина начал хамить и угрожать полицейским, а затем начал драку. Женщина выложила обрезанное видео в соцсети и заявила, что патрульные "избили девушку, а мужчину посадили ни за что".

Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он также опубликовал полное видео инцидента.

"Ситуация, когда решили воспользоваться публичностью, чтобы оправдать свое поведение и свои нарушения. И возможно, в других случаях, это могло бы действительно помочь и во всем обвинили бы обычных служащих (правоохранителей или нет), которые делали свою работу, но не имеют раскрученную страницу в инсти. Но ведь, ребята, вы же знаете, что Патруль не будет молчать", — написал Алексей Белошицкий, ответив на выложенное видео блогерки.

По информации Белошицкого, внимание полицейских привлекло факт несоблюдения безопасной дистанции и интервала, неиспользование предупредительных сигналов во время изменения направления движения водителя в авто. Именно поэтому нарушители были остановлены.

По дальнейшим действиям правоохранителей и нарушителей заместитель начальника департамента патрульной полиции заявил об угрозах со стороны владельцев авто.

"По неоднократным просьбам полицейских предъявить удостоверение — ничего, пока не попросили выйти из авто. Тогда вышел, предоставил документы и, возможно, дальнейший конфликт был бы исчерпан, НО! Из машины вышла инста-блогерша и, наверное, в поисках хайпа, решила вмешаться в событие.Полицейский тыльной стороной руки (смотрите на видео) пытался оградить ее от проезжей части и удалить на безопасную дистанцию, НО!..", — написал Алексей Белошицкий.

По его словам, и видео водитель авто совершил нападение на полицейского и в дальнейшем оказывал противодействие задержанию и нанес телесные повреждения патрульному.

Ранее было сообщено о смертельном ДТП в Одесской области, в результате которого погиб человек. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

А 14 февраля в городе Фастов Киевской области произошло смертельное ДТП. Авто сбило 24-летнего мужчину.

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