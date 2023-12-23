Массированные атаки дронов на Киев: эксперт объяснил цель окупантов

Киев в последние дни в очередной раз стал целиться атаки врага.

Россияне активизировали вражеские удары по столице. Впрочем, точность попадания дронов достаточно не высока. Их, в частности, запускают, чтобы максимально истощить нашу ПВО.

Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Романенко.

По словам Романенко, гораздо большая точность у ракет, где есть система наведения на цель – она более четкая и есть небольшие отклонения. В то же время у БпЛА типа Shahed могут быть достаточно большие погрешности и отклонения от цели.

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"Можно, конечно, предположить, что враг хочет попасть в Киеве, например, по правительственному кварталу или в другие важные сооружения, интересующие их после проведения разведки, и для этого им не жаль дронов. Но учитывая их неточность в применении, мне кажется, что россиянам безразлично, куда попадать", — считает Романенко.

Поскольку сам факт нанесения удара по Киеву имеет, как минимум, морально-психологическую важность в расчетах врага.

Напомним, враг продолжает атаковать Киев ракетами и дронами. Ночь против 22 декабря оказалась неспокойной для всего города. Начало атаки вражеских беспилотников пришлось на Дарницкий район, где обломки БпЛА типа "Shahed" упали на двухэтажный дом, вспыхнул пожар

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