Высокопоставленный чиновник КГВА способствовал депутатам горсовета в уклонении от военной службы: фото, видео

Чиновник способствовал оформлению липовой командировки трем городским депутатам и одному из их помощников.

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал столичным депутатам в уклонении от военной службы. Он незаконно направлял депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР 23 декабря.

"Должностное лицо способствовало оформлению липовой командировки трем городским депутатам и одному из их помощников. Незаконному пребыванию в КГВА способствовал командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации. Фигуранты на протяжении почти года не появлялись на военную службу, однако получали обеспечение из части", — говорится в сообщении.

В августе 2023 года всем четырем фигурантам сообщили о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

Сейчас о подозрении по этим же статьям сообщено высокопоставленному чиновнику КГВА, который способствовал оформлению липовой командировки.

Теперь высокопоставленному чиновнику КГВА светит до 10 лет за решеткой

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Украине разоблачили очередного уклониста от мобилизации. Он пытался выехать за границу, заключив брак с девушкой, имеющей инвалидность.

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