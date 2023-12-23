Обвал потолка в укрытии: киевская школа фигурирует по делу о возможных хищениях (фото, видео)

Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района устранены в полном объеме.

Школа в Киеве, где во время тревоги в хранилище обрушился потолок, фигурирует по делу о возможных хищениях на ремонте укрытий.

Об этом рассказала представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, передает hromadske.

Школа фигурирует в производстве по поводу возможных хищений на ремонте укрытий

Представитель киевской прокуратуры объяснила, что есть общее уголовное производство относительно возможных хищений на ремонте укрытий в учебных заведениях района столицы. И школа, где произошла авария, там тоже фигурирует.

"Сейчас там (в школе – ред.) продолжается экономическая экспертиза. Поэтому мы не планируем открывать еще одно производство, результаты обзоров будут приобщены к уже имеющемуся", — добавила Максимец.

Восстановление школьного укрытия после аварии

Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района устранены в полном объеме.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 23 декабря.

"В первую очередь, благодаря непосредственным действиям руководства района и подрядной организации, ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок. Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно", — сказал он.

Что предшествовало

В одной из школ Киева во время воздушной тревоги обрушился потолок укрытия, в котором находились дети. ЧП произошло в пятницу, 22 декабря.

Начальник КМВА объяснил, что в этом школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. Тогда никто не пострадал.

"Потолок в этом укрытии типа "армстронг" — с легкими плитами, которые быстро впитали воду и набухли. В результате значительного увеличения веса за счет воды обвалился сегмент подвесного потолка”, — пояснил Попко.

В укрытии столичной школы прорвало трубу и обвалился потолок

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