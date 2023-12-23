Обрушение потолка в школьном бомбоубежище: в Киеве проверят все укрытия

В Киеве проверят все укрытия после обрушения потолка в школьном бомбоубежище, где ученики пережидали воздушную тревогу.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко 23 декабря.

"Авария в школьном убежище Соломенского района не должна повториться. Безопасность киевлян, а особенно детей — одна из приоритетных задач для власти столицы! Поэтому я, как начальник Киевской городской военной администрации, подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий", — написал Сергей Попко в Telegram.

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Еще со вчерашнего дня, по словам главы КМВА, в городе в целом и в каждом районе отдельно созданы комиссии по привлечению необходимых специалистов для проверки укрытий на предмет безопасности (в том числе состояния инженерных сетей).

Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться. "В случае обнаружения недостатков – устранить в кратчайшие сроки", — подчеркнул Сергей Попко.

"Ежедневно продолжается системная работа по приведению в надлежащее состояние имеющихся укрытий и обеспечению круглосуточного и беспрепятственного доступа к укрытиям для гражданского населения", — отметил глава КМВА.

Что предшествовало

В одной из школ Киева во время воздушной тревоги обрушился потолок укрытия, в котором находились дети. ЧП произошло в пятницу, 22 декабря.

Начальник КМВА объяснил, что в этом школьном укрытии сорвало вентиль батареи отопления, в результате чего затопило потолок и он обрушился. Тогда никто не пострадал.

"Потолок в этом укрытии типа "армстронг" — с легкими плитами, которые быстро впитали воду и набухли. В результате значительного увеличения веса за счет воды обвалился сегмент подвесного потолка”, — пояснил Попко.

Восстановление школьного укрытия после аварии

Последствия аварии в укрытии одной из школ Соломенского района устранены в полном объеме.

"В первую очередь, благодаря непосредственным действиям руководства района и подрядной организации, ремонтные работы были выполнены в максимально короткий срок. Теперь укрытие для детей полностью восстановлено и функционально пригодно", — сказал Сергей Попко.

В укрытии столичной школы прорвало трубу и обвалился потолок

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