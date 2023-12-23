Масовані атаки дронів на Київ: експерт пояснив мету окупантів

Росіяни активізували ворожі удари по столиці. Утім, точність влучення дронів доволі не висока. Їх, зокрема, запускають щоб максимально виснажити нашу ППО.

Таку думку висловив військовий експерт Ігор Романенко ТСН.ua.

За словами Романенка, набагато більша точність у ракет, де є система наведення на ціль – вона більш чітка і є невеликі відхилення. Водночас у БпЛА типу "Shahed" можуть бути досить великі похибки та відхилення від цілі.

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"Можна, звісно, припустити, що ворог хоче поцілити у Києві, наприклад, по урядовому кварталу або у інші важливі споруди, які їх цікавлять після проведення розвідки, і для цього їм не шкода дронів. Але враховуючи їх неточність у застосуванні, мені здається, що росіянам байдуже, куди влучати", - вважає Романенко.

Оскільки вже сам факт нанесення удару по Києву має, як мінімум, морально-психологічну важливість у розрахунках ворога.

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати Київ ракетами і дронами. Ніч проти 22 грудня видалася неспокійною для усього міста. Початок атаки ворожих безпілотників припав на Дарницький район, де уламки БпЛА типу "Shahed" впали на двоповерховий будинок, спалахнула пожежа

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